© Станислав Красильников/РИА НовостиЖурналист Влад Шлепченко в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), прежде чем атаковать Санкт-Петербург и Ленинградскую область, двигались через территорию стран Балтии.