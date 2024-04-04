Тюменские родители пожаловались на лужи возле школ

В Тюмени в лицее №81 родители пожаловались на лужи во дворе учреждения. Как рассказал URA.RU один из местных жителей, проблема актуальна для многих учреждений города, дети возвращаются домой грязные и промокшие.
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