Уничтожение 155-мм гаубицы M777 в укрытой позиции огнем 152-мм пушек "Гиацинт-Б", окрестности села Ильнка, Марьинское направление.
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Уничтожение 155-мм гаубицы M777 в укрытой позиции огнем 152-мм пушек "Гиацинт-Б", окрестности села Ильнка, Марьинское направление.
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