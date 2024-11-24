Украина атаковала Россию ракетами: главное за сутки

МОСКВА, 24 ноября, ФедералПресс. Две украинские ракеты и 27 беспилотников сбиты системой ПВО в небе над Курской областью, в Минобороны РФ рассказали об отраженной контратаке ВСУ, а бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Киеву и его западным союзникам придется пойти на диалог с Россией.