"Лаборатория будущего" выпустила дрон "Грузовик М500" для грузов до 50 кг

Компания "Лаборатория будущего" представила новый дрон "Грузовик М500" для доставки грузов до 50 кг. Аппарат, созданный при поддержке фонда НТИ, заменит модель "Муравей" и станет основой для целой линейки грузовых дронов, включая модели до 100 кг.