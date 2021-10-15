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Глава района Якутии уволился из-за коронавируса

Глава района Якутии уволился из-за коронавируса

В Якутии подал в отставку глава Алданского района Северин Поздняков. Причины своего увольнения он объяснил тем, что не может полноценно работать после того, как переболел коронавирусом, написало ЯСИА.

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