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Депутат Нилов: проблему с оттоком населения из России решат новые рабочие места

Для того чтобы сократить отток населения из России, необходимо создавать новые рабочие места, улучшать медицинское обслуживание и обеспечивать возможности для обучения и переобучения.

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