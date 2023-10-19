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Правительство собралось ввести новые налоговые вычеты

Правительство собралось ввести новые налоговые вычеты

Правительство предлагает расширить сферу применения налоговых вычетов в России. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых законопроектах, предусматривающих использование налоговых вычетов для поддержки россиян, которые вложили свои средства на длительный срок, не менее десяти лет.

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