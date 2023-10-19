Правительство собралось ввести новые налоговые вычеты

Правительство предлагает расширить сферу применения налоговых вычетов в России. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых законопроектах, предусматривающих использование налоговых вычетов для поддержки россиян, которые вложили свои средства на длительный срок, не менее десяти лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии