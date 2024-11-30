В Новосибирской области дошкольники Купинского района провели акцию «Письмо водителю»

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и привлечение внимания водителей к соблюдению Правил дорожного движения юные инспекторы движения МКДОУ детского сада «Солнышко» Купинского района провели акцию «Письмо водителю», в рамках которой воспитанники отряда ЮИД написали личные обращения к автолюбителям.