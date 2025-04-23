Хоррор «Грешники» возглавил прокат США. Стоит ли его смотреть?

Вампирский ужастик обошел «Minecraft в кино» и занял первую строчку кинопроката США. фото: кадр из фильма Вампирский триллер «Грешники» от режиссера Райана Куглера стартовал в североамериканском прокате, возглавив бокс-офис за первые выходные.
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