Хоррор «Грешники» возглавил прокат США. Стоит ли его смотреть?

Вампирский ужастик обошел «Minecraft в кино» и занял первую строчку кинопроката США. фото: кадр из фильма Вампирский триллер «Грешники» от режиссера Райана Куглера стартовал в североамериканском прокате, возглавив бокс-офис за первые выходные.