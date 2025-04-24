Большинство поляков против отправки войск на Украину - опрос Opinia24

Исследование Opinia24 показало, что 56% поляков возражают против отправки своих войск на Украину. Молодёжь демонстрирует наибольшую поддержку этой идеи, в то время как избиратели коалиции «Конфедерация» категорически против.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии