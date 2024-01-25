Лавров осадил "невиновного" Пашиняна: "Это вас не касается"

Русский министр заметил, что вопрос размещения миротворцев в Карабахе больше не касается АрменииВ минувшую среду глава МИД России заявил, что на данном этапе присутствие русских миротворцев в Карабахе играет позитивную роль и в Баку с этим согласны.
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