‼️🇺🇦💥 Мощные взрывы детонации склада боеприпасов врага гремят в Днепропетровской области ▪️В Песчанской громаде возле Новомосковска после удара около часа продолжается детонация, сообщают местные ресурсы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️🇺🇦💥 Мощные взрывы детонации склада боеприпасов врага гремят в Днепропетровской области ▪️В Песчанской громаде возле Новомосковска после удара около часа продолжается детонация, сообщают местные ресурсы.
Свежие комментарии