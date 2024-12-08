Эксперт: ослабление рубля свидетельствует о проблемах в военной экономике России

Спустя почти три года с начала конфликта на Украине российская экономика превзошла ожидания и прогнозы экспертов, которые предсказывали, что она будет парализована масштабными западными санкциями, введенными коалицией против Москвы.
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