Русским людям наврали, но так, что не подкопаешься: Вскрылся хитрый финт ВЦИОМ

Так же и выборы пройдут и проходят, эка невидаль. Действительно, оказывается мы очень рады наплыву мигрантов, из то нам и не хватало

ninikooo Митусова

Это 81 % за мигрантов?! А они белены не объелись?! 100% россиян за то, чтобы эти ушлепки НЕМЕДЛЕННО убрались домой всем скопом с семьями, детьми, беременными женами, престарелыми дальними и близкими родственниками- от слова ВСЕ, до единого! Чтобы приехали по договору специалисты из КНДР, без семей. А мамтурбеки могут прихватить с собой всю Госдуму- они тут на В