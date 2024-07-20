Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Русским людям наврали, но так, что не подкопаешься: Вскрылся хитрый финт ВЦИОМ

Русским людям наврали, но так, что не подкопаешься: Вскрылся хитрый финт ВЦИОМ

Хотел написать комментарий, но без нецензурщины ни как не получается. Русским людям наврали по поводу мигрантов, но так, что не подкопаешься.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Так же и выборы пройдут и проходят, эка невидаль. Действительно, оказывается мы очень рады наплыву мигрантов, из то нам и не хватало
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27 мин.
ninikooo Митусова
Это 81 % за мигрантов?! А они белены не объелись?! 100% россиян за то, чтобы эти ушлепки НЕМЕДЛЕННО убрались домой всем скопом с семьями, детьми, беременными женами, престарелыми дальними и близкими родственниками- от слова ВСЕ, до единого! Чтобы приехали по договору специалисты из КНДР, без семей. А мамтурбеки могут прихватить с собой всю Госдуму- они тут на В
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26 мин.
ninikooo Митусова
фиг никому не нужны и « продажный флюгер ВЦИоМ до кучи!!! Освободите территорию для нормального проживания!!!
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25 мин.

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