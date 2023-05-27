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Евгений Сатановский откровенно высказался о тех, кто работает на Запад и ВСУ внутри РФ

Евгений Сатановский откровенно высказался о тех, кто работает на Запад и ВСУ внутри РФ

Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев LIVE» прямо высказался о тех, кто работает на Запад и ВСУ внутри России.

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