Патриарх Кирилл объявил, что найдена утерянная в 1904 году Казанская икона Божьей Матери

Патриарх Кирилл объявил, что найдена утерянная в 1904 году Казанская икона Божьей МатериПатриарх Московский и всея Руси Кирилл представил подлинник Казанской иконы Божией Матери во время богослужения в Успенском соборе Кремля.
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