В Киеве намекнули на увольнение Буданова* и Умерова

Совместное фото украинского лидера Владимира Зеленского с главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) и руководителем Минобороны Украины Рустемом Умеровым свидетельствует о том, что они вскоре будут уволены.