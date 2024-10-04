В Киеве намекнули на увольнение Буданова* и Умерова

Совместное фото украинского лидера Владимира Зеленского с главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) и руководителем Минобороны Украины Рустемом Умеровым свидетельствует о том, что они вскоре будут уволены.
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