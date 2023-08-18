Мария Шукшина... "Слово о Сталине"

БФ

Борис Фокин

Молодежь ничего не знает о Сталине кроме проклятий Либерастов о расстрелах и зонах!!! С большим ожесточением либеральная продажная тусовка рассказывала как расстреляли 1,5 миллиона моего приказу но это ложь, да расстреляны но чуть более 500 тысяч и главное кого ведь после революции действительно было много контрреволюционеров совершавших диверсии на всей территории СССР и особенно много в республиках Прибалтики и Украины а в Средней Азии басмачество и конечно только жесткими мерами могли навести порядок! А на Украине и в Прибалтике удалось покончить с бандеровцами и лесными братьями только после ВОВ! И конечно были попадали и не виновные! Я в любом случае отдаю должное В.В. Путину он принял страну с пустой казной и сумел поднять ее с колен, закончив войну в Чечне и уже к 2007 году было его знаменитое выступление в Мюнхене! Но есть одно но «бочку меда портит ложка дегтя» за 20 лет можно было покончить с бедностью а бедных в стране около 20% и почему бы не урезать доходы олигархии и менеджеров с золотыми парашютами и всей приаркестровой мошкары «заставив» законно платить налоги а не отмывать деньги и покупать дворцы за рубежом подкармливая их экономику! Почему не за запретить офшорные регистрации холдингов и предприятий заставив работать на территории Рост и платить налоги в бюджет страны! Еще резануло слух выступление В. В. Путина в Крыму «что натворили эти коммунисты» а мое мнение сотворили очень много полезного!!! Ленин был у власти в очень тяжелое время это и интервенция и гражданская война которую закончил именно Ленин к 1922 году и уже разрабатывал план ГЭЛРО и ликвидацию безграмотности и в то время около 75 % населения сидели или при свечах или при керосиновых лампах и такой же процент был безграмотным и вместо росписи ставил крестик! А сколько лет он был у власти всего 5 лет, потому что после ранения отравленной пулей он 2 года находился в коляске и был немощен а в 1924 году умер! И первые гидроэлектростанции начали строится еще при нем и продолжил эту программу Сталин! К 1934 году у нас уже были выпуски инженеров и квалифицированных рабочих, а военные академии хороших специалистов! В начале войны с Европейской части все заводы работавшие на фронт эвакуировали в Сибирь и Среднюю Азию где была благодаря программе ГОЛРО построена энергетика, заводы начинали работать под открытым небом и попутно возводились над ними стены и крыша! И благодаря этому СССР за 5 лет одержал победу! Это натворил Ленин и Сталин? У каждого руководителя были не доски но они и не боги и волшебной палочки у них не было! А историю нашу разрушили предатели сначала Горбачев а затем и Ельцин раздал все что наши прадеды, деды и отцы построили! А сегодня если взять кто и из рядового состава на фронте и конечно более 70% из тех кто находился в 20% или за чертой бедности или середняк! Как то так!!!