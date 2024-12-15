Россиян предупредили о резком повышении цен на аренду в канун Нового года

В преддверии Нового года цены на аренду квартир в крупных городах России значительно возрастут. В Москве, например, стоимость аренды в новогоднюю ночь в районе Садового кольца может достигать 10-12 тысяч рублей за сутки, что в два-три раза выше обычных тарифов.