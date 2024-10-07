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Победительница «Мисс Россия — 2024» сообщила, что сделает с выигранными деньгами

Победительница «Мисс Россия — 2024» сообщила, что сделает с выигранными деньгами

Валентина Алексеева, выигравшая конкурс «Мисс Россия — 2024», поделилась планами на полученный приз. Она намерена часть средств направить на образование, обучаясь по специальности «Лечебное дело» в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.

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