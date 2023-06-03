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Почему наши войска продвигаются вперед медленно

Почему наши войска продвигаются вперед медленно

31K прочитали Если в самом начале операции соединения Вооруженных Сил Российской Федерации и других силовых ведомств демонстрировали потрясающие успехи по продвижению, то в настоящее время про них особо не слышно.

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