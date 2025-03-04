Вэнс: Зеленский показал в Белом доме нежелание участвовать в мирном процессе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News выразил мнение, что перепалкой с президентом Дональдом Трампом в Белом доме украинский лидер Владимир Зеленский показал нежелание участвовать в мирном урегулировании конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии