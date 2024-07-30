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Глава ФФР объяснил «тараканами» объятия украинки Харлан с россиянкой на ОИ

Глава ФФР объяснил «тараканами» объятия украинки Харлан с россиянкой на ОИ

Решение украинской фехтовальщицы Ольги Харлан обнять уроженку России Анну Башту после поединка на Олимпиаде – это «тараканы в голове», заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в беседе со «Спорт-Экспресс».

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