Тишковец: высота сугробов в Москве достигнет рекорда за последние 68 лет

РИАМО - 14 фев. В четверг Москву придет до 20% от обычного количества осадков, а высота сугробов достигнет рекордных значений за последние 68 лет, написал синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
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