Зачем КНДР и Россия быстро построили автомобильный мост через реку Туманную

Мост через реку Туманную на границе России и КНДР 7 сентября был открыт для движения. В мероприятии по видеосвязи участвовали премьеры России Михаил Мишустин и КНДР Пак Тхэ Сон, после чего по мосту проехали первые колонны автомобилей.
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Да!... ЭТО союз ТРЁХ, ... КНР, КНдР, и КНРосс (Коренной Народ России),.... очень ощутимо прищемит ЯЙЦА... иудейской мировой паутине (СИОНИЗМУ).