Зачем в Стамбул едут военные и разведчики – объяснения Пинчука Евгения КомароваПервый министр госбезопасности ДНР и обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук объяснил, зачем в Стамбул едут русские военные и разведчики.
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