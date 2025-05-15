Зачем в Стамбул едут военные и разведчики – объяснения Пинчука Евгения КомароваПервый министр госбезопасности ДНР и обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук объяснил, зачем в Стамбул едут русские военные и разведчики.