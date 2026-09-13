США тайно вывезли из Британии дипломата, хранившего фото насилия над детьми

www.globallookpress.com/Marcus Brandt/dpa Американская разведка по заданию властей США тайно вывезла из Великобритании своего дипломата, не уведомив об этом Лондон.
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