Антропенко предложил сделать выходными дни с 1 по 9 мая в календаре на 2026 год

Члeн Кoмитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Игор.Член Комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Игорь Антропенко обратился к Антону Котякову, министру труда и социальной защиты Российской Федерации, с предложением рассмотреть возможность введения непрерывных выходных в период с 1 по 9 мая при составлении производственного календаря на 2026 год.