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  • Игорь Овчаренко
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  • Алексей
    При чем тут СССР ??? Автор бредит.12 ненужных привы...

12 ненужных привычек родом из СССР, от которых нужно поскорее избавляться

12 ненужных привычек родом из СССР, от которых нужно поскорее избавляться

Нелепые привычки родом из СССР, которым не место в современном мире. Независимо от того, было в СССР хорошо или плохо, мы не можем отрицать, что эта эпоха оставили огромный след в нашей сегодняшней жизни.

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Комментарии
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А
Алексей
При чем тут СССР ??? Автор бредит.
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12 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Писал человек не имеющий ни какого представления о временах СССР.   Из потерянных поколениях 90-х
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11 час.
Владимир Нелюбин
Бред &quot;сивой кобылы&quot;....
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8 час.

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