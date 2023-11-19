12 ненужных привычек родом из СССР, от которых нужно поскорее избавляться

Нелепые привычки родом из СССР, которым не место в современном мире. Независимо от того, было в СССР хорошо или плохо, мы не можем отрицать, что эта эпоха оставили огромный след в нашей сегодняшней жизни.
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