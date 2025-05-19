Малоизвестные чудеса света: где находится самая большая скульптура

www.globallookpress.com/PM of India/via Globallookpress.com Почему в монастыре с тысячей Будд нет ни одного монаха? Сколько лет нужно, чтобы выбить изваяние Будды в скале? Чем примечателен храм-вулкан в Рейкьявике? Об этом рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.