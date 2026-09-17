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ВС РФ поразили завод спецавтомобилей для ВСУ в Киеве и сухогруз в Черноморске

ВС РФ поразили завод спецавтомобилей для ВСУ в Киеве и сухогруз в Черноморске

Российские войска в ночь на 16 сентября 2026 года нанесли удары беспилотниками по объектам украинской военной промышленности и транспортной инфраструктуры.

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