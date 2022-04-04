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В Германии заявили, что эмбарго на газ нанесло бы огромный ущерб экономике страны

В Германии заявили, что эмбарго на газ нанесло бы огромный ущерб экономике страны

Участник специального экономического совета, консультирующего кабинет министров ФРГ Моника Шницер сообщила, что экономический сектор Германии понесёт серьезный ущерб при резком введении эмбарго на поставку энергоресурсов из Российской Федерации.

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