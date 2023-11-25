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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Красноярский край может купить китайские самосвалы-беспилотники для Крайнего Севера

Красноярский край может купить китайские самосвалы-беспилотники для Крайнего Севера

КРАСНОЯРСК, 25 ноября, ФедералПресс. Карьерные беспилотные самосвалы производства КНР, работающие при температуре до –50 градусов, презентовали на встрече представителей Китая и министерства энергетики, промышленности и ЖКХ Красноярского края.

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