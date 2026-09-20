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Яркий свет ночью опасен — он физически меняет структуру и работу сердца

Яркий свет ночью опасен — он физически меняет структуру и работу сердца

Исследователи из Университета Тулейна изучили данные более 11 тыс. участников. В течение семи дней они носили на руке датчик, который круглосуточно измерял уровень освещения.

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