Яркий свет ночью опасен — он физически меняет структуру и работу сердца

Исследователи из Университета Тулейна изучили данные более 11 тыс. участников. В течение семи дней они носили на руке датчик, который круглосуточно измерял уровень освещения.
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