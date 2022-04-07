Технически в России может работать собственная компьютерная сеть, отключенная от западного контента. Пример Китая показывает, что отдельный интернет не просто работает — он позволил создать собственных IT-гигантов, как Alibaba, Baidu и Tencent.
Технически в России может работать собственная компьютерная сеть, отключенная от западного контента. Пример Китая показывает, что отдельный интернет не просто работает — он позволил создать собственных IT-гигантов, как Alibaba, Baidu и Tencent.
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