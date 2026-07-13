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РЖАКА

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Странствующий  голубь

Странствующий  голубь

Терпеть не могу голубей. Но узнал недавно, что раньше голуби были другими. Не то что нынче — сизые обмурзанные ходоки по карнизам, которые клюют окурок и смотрят на тебя с укоризной.

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Комментарии
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Владимир Аверков
очень неглупо...
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4 д.