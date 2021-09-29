Закон и Порядок

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Надежд на НАТО все меньше: в Европе заговорили о всеевропейской армии

Надежд на НАТО все меньше: в Европе заговорили о всеевропейской армии

Ситуация с Североатлантическим альянсом сегодня до боли напоминает старый одесский анекдот: - Здравствуйте, а Рабинович дома? - Таки да, еще дома, но венки уже вынесли… - Ой, он, что, умер?! - Таки да, немножко умер! - Ой, а от чего? - А вы на веночках почитайте, там же все подробно написано: «От лучших друзей», «От верных коллег и соратников», «От безутешной семьи»… Как-то примерно так все и происходит с главным военно-политическим блоком «коллективного Запада», который нынче нещадно «добивают» как раз те, кто долгие годы и даже десятилетия считался его «краеугольным камнем», «надеждой и опорой» и движущей силой.

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Вячеслав Даньшин
В гейропе любят поболтать и пофантозировать, армию свою они создадут, ХА! Эта т.н. армия при первых же выстрелах разбежится как и американская, все эти болтуны скоро угомонятся, 1-е, амеры не дадут даже думать всяким борелям о создании армий вне США, т.к. такие огромные деньги американцы терять не хотят и не будут, пиндосы создали свой т.н. тихоокеанский блок, думая видимо напугать Россию 2 раза ХА!

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