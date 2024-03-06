В Белом доме поддержали законопроект о запрете TikTok в США

REUTERS/Dado Ruvic Белый дом поддерживает законопроект о запрете социальной сети TikTok в США в случае, если она сохранит связи с компанией ByteDance из Китая, заявила на брифинге пресс-секретарь офиса американского президента Карин Жан-Пьер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии