Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Чёрные бури 1960 года: как ветер унёс «хрущёвскую» целину

Весной 1960 года в Павлодарской области в полдень включали свет. Небо затягивало бурой мглой, солнце превращалось в тусклое пятно, на зубах скрипел песок.

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