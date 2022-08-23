Заболевших оспой обезьян выявили во всех 50 штатах США

Инфицированных оспой обезьян зарегистрировали во всех 50 штатах США. Об этом сообщает канал ABC News со ссылкой на государственного санитарного врача и эпидемиолога штата Вайоминг, который до последнего момента оставался свободным от заболевших.
Инфицированных оспой обезьян зарегистрировали во всех 50 штатах США. Об этом сообщает канал ABC News со ссылкой на государственного санитарного врача и эпидемиолога штата Вайоминг, который до последнего момента оставался свободным от заболевших.
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