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Иркутск Сегодня

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В бюджет Приангарья на 2026 год дополнительно направят более 16 миллиардов рублей

Правительство Иркутской области внесло в региональный парламент проект закона об изменениях в бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, — рассказали в пресс-службе правительства региона.

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