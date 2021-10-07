Гендиректор Стрешинский: ИКС-холдинг выйдет из состава USM в течение полугода

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "ИКС-холдинг" выйдет из состава USM в течение полугода, сообщил в интервью газете "Коммерсант" гендиректор USM Иван Стрешинский.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
Свежие комментарии