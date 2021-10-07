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Гендиректор Стрешинский: ИКС-холдинг выйдет из состава USM в течение полугода

Гендиректор Стрешинский: ИКС-холдинг выйдет из состава USM в течение полугода

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "ИКС-холдинг" выйдет из состава USM в течение полугода, сообщил в интервью газете "Коммерсант" гендиректор USM Иван Стрешинский.

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