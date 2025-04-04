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У России и Китая свой план: Белый дом зря считает, что "все схвачено"

У России и Китая свой план: Белый дом зря считает, что "все схвачено"

Глава МИД КНР Ван И в ходе визита в Москву изложил свою позицию по поводу недавнего потепления в российско-американских отношениях, подчеркнув, что это способствует стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неспокойную международную обстановку.

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