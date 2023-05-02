ВС РФ поразили железнодорожную станцию в Краматорске

Глава пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» Вадим Астафьев поделился информацией, что ракетные и артиллерийские подразделения провели атаку на Ж/Д станцию, которая расположена на территории населённого пункта Краматорск.
Глава пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» Вадим Астафьев поделился информацией, что ракетные и артиллерийские подразделения провели атаку на Ж/Д станцию, которая расположена на территории населённого пункта Краматорск.
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