🎨 Показать красоту родных мест: В Керчи студенты рисуют мурал с изображениями достопримечательностей города На здании бывшего летнего кинотеатра Керчи уже потихоньку появляются эскизы.
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🎨 Показать красоту родных мест: В Керчи студенты рисуют мурал с изображениями достопримечательностей города На здании бывшего летнего кинотеатра Керчи уже потихоньку появляются эскизы.