Театр абсурда
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Театр абсурда

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Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию

Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников Западные источники, близкие к ситуации в Киеве, наконец определились, какова же была на самом деле цель террористической атаки ВСУ на Курскую область.

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