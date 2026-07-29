Депутат Вегнер: напавший на академика Зезина плюнул ему в лицо и бил до обморока

Павел Б Не считайте людей идиотами.. Уже предъявлено обвинение ОДНОМУ поддонку избивавшему пожилого академика..по статье ХУЛИГАНСТВО..Да..и не убийство.. По статье хулиганство дадут поддонку 1- 2 года..и то условно или на поселение, где тот будет как в санатории...а ученный посвятивший жизнь для создания новых сортов погиб от обиды, от побоев.. Следствие НЕ НАЙДЁТ причинно- следственную связь между избиением и инфарктом.. Да и быдло,которые дали квадроциклы малолетним детёнышам откупятся.. привлечь и за уничтожение посевов и за езду без прав..и без сопровождения взрослых..Штраф несколько миллионов за уничтоженные посевы не говоря о многомиллионной сумме за смерть

Игорь Максаков Все просто в развитии тех событий, которые происходили так быстро, никто и ничего не могли сразу понять, как всегда у нас. Потому и просрали всё, а что получили? Кучу валютного ворья за наши с вами деньги, разрушенное полностью промышленность и производство, ЖКХ с космическими выплатами и так далее. Ну, что-то надо уже далать, чтобы выправить положение, а то закончимся скоро, как народ. Демография никуда не годится!