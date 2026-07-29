Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

Депутат Вегнер: напавший на академика Зезина плюнул ему в лицо и бил до обморока

Депутат Вегнер: напавший на академика Зезина плюнул ему в лицо и бил до обморока

ИА Регнум Мужчина, напавший на ученого РАН Никиту Зезина в Екатеринбурге, плюнул ему в лицо и избивал до потери сознания.

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Комментарии
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Павел Б
Не считайте людей идиотами.. Уже предъявлено обвинение ОДНОМУ  поддонку избивавшему пожилого академика..по статье ХУЛИГАНСТВО..Да..и не убийство.. По статье хулиганство дадут поддонку 1- 2 года..и то условно или на поселение, где тот будет как в санатории...а ученный посвятивший жизнь для создания новых сортов погиб от обиды, от побоев.. Следствие НЕ НАЙДЁТ причинно- следственную связь между избиением и инфарктом.. Да и быдло,которые дали квадроциклы малолетним детёнышам откупятся.. привлечь и за уничтожение посевов и  за езду без прав..и без сопровождения взрослых..Штраф несколько миллионов за уничтоженные посевы не говоря о многомиллионной сумме за смерть
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1 м.
Игорь Максаков
Все просто в развитии тех событий, которые происходили так быстро, никто и ничего не могли сразу понять, как всегда у нас. Потому и просрали всё, а что получили? Кучу валютного ворья за наши с вами деньги, разрушенное полностью промышленность и производство, ЖКХ с космическими выплатами и так далее. Ну, что-то надо уже далать, чтобы выправить положение, а то закончимся скоро, как народ. Демография никуда не годится!
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1 м.
Игорь Максаков
Так и будет, как сказали, а предыдущий пост был другому человеку, просто перескочил к вам.
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1 м.