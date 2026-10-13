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Кошка способна перевернуться в воздухе: почему же питомцы все равно травмируются при падении

Кошка способна перевернуться в воздухе: почему же питомцы все равно травмируются при падении

Кошачий трюк с приземлением на четыре лапы не является гарантией безопасности, хотя легенда о 9 жизнях внушает обратное.

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