Украинские БПЛА атаковали дата-центры Яндекса. После чего мы все почувствовали насколько глубоко Яндекс интегрировался в нашу жизнь.
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Люди тупеют очень быстро
После наших ударов по украинским ЦОДам, ожидать удары следовало и нам, конечно же не все их можно было предотвратить.
И то, что "глубоко Яндекс интегрировался в нашу жизнь" - это понятно, в каких-то регионах у сервисов Яндекса даже нет альтернатив.
Такой "стресс-тест" позволит понять что нужна диверсификация сервисов и понятные планы действий на случай сбоев. Главное не паниковать, но учитывать что подобная ситуация может снова повторится и нужно время на восстановление системы сервисов.
Любая война опасна..., А по Русски писать уже давно необходимо! Хватит лизать отребью з----ы.
Пишите по-русски "центр данных".